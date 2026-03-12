Шок на петролните пазари след нова буря в Персийския залив

Цената на петрола скочи рязко на световните пазари на фона на нова ескалация в Близкия изток и атаки срещу петролна инфраструктура и танкери в региона. Опасенията от прекъсване на доставките през стратегическия Ормузки проток разтърсиха пазарите и доведоха до рязко поскъпване на суровината.

Инвеститорите реагираха на риска от продължителен конфликт между САЩ и Иран. Анализатори предупреждават, че при по-нататъшна ескалация цената на петрола може да достигне нови рекордни равнища.

Мощен скок на цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 8,54 долара или 9,28 на сто до 100,52 долара за барел към 6:00 часа българско време.

Американският лек суров петрол също отбеляза силен ръст. Котировките му се повишиха с 7,22 долара или 8,28 на сто до 94,47 долара за барел.

По-рано през седмицата цената на Брент достигна 119,50 долара за барел – най-високото равнище от средата на 2022 година. След това последва леко понижение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи скоро.

Заплаха за Ормузкия проток

Според анализатори основният риск за пазара остава възможно прекъсване на доставките през Ормузкия проток – ключов морски маршрут, през който преминава значителна част от световния износ на петрол.

От инвестиционната банка ING предупреждават, че засега няма признаци за деескалация в Персийския залив.

„Единственият начин цените на петрола устойчиво да поевтинеят е възстановяването на потока на суровината през Ормузкия проток“, посочват анализаторите на ING.

Междувременно говорител на иранското военно командване предупреди, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел и обвини САЩ в дестабилизиране на сигурността в региона.

Атаки срещу танкери

Напрежението на пазара се засили и след информация за атаки срещу танкери в Персийския залив.

Два чуждестранни танкера, превозващи иракско гориво, са били ударени от неизвестни нападатели в териториалните води на Ирак и са се запалили, съобщи за Ройтерс генералният директор на иракската държавна компания за пристанищата Фархан ал-Фартуси.

По първоначални данни на иракските сили за сигурност нападението е извършено с лодки, натоварени с експлозиви, идващи от Иран.

Освобождаване на стратегически резерви

На фона на нарастващото напрежение Международната агенция по енергията е договорила освобождаването на рекордни 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви.

Целта на мярката е да се ограничи рязкото поскъпване на суровината след началото на конфликта между САЩ и Иран. Най-голямата част от количеството – 172 милиона барела – ще бъде предоставена от стратегическия петролен резерв на САЩ.

Пазарни анализатори обаче предупреждават, че този ход може да има само временен ефект.

Ако прекъсванията на доставките през Ормузкия проток продължат или се стигне до сериозни спирания на добива в държави от Близкия изток, световният пазар може да се изправи пред дългосрочен недостиг на предлагане, който да задържи цените на петрола на високи равнища.

