US блокадата на Ормуз влезе в сила. Какво следва
Две цели на Тръмп
Следете всички новини, анализи и коментари за Цената На Петрола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две цели на Тръмп
Цената на Брент прескочи 100 долара, а Иран предупреди, че барелът може да достигне 200 долара
Брент и американският лек суров петрол на най-високи нива от края на септември
Техеран увеличава добива си с 500 хил. барела дневно Наследникът на Персия има интерес да доставя газ за Европа Как ще се отрази свалянето на санкци...
Цените на петрола на световните пазари продължават да се сриват. Стойността на американският суров петрол достигна 12-годишен минимум и в края на тър...
Вашингтон. Отлагането на военната интервенция в Сирия и новината, че евентуалният удар може да се осъществи най-рано на 9 септември, оказаха своето вл...