Всичко за Цената На Петрола

Следете всички новини, анализи и коментари за Цената На Петрола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Бизнес Общество
Цената на петрола се срива

Цената на петрола се срива

Цените на петрола на световните пазари продължават да се сриват. Стойността на американският суров петрол достигна 12-годишен минимум и в края на тър...

12 януари | 9:10
0 коментара
4274