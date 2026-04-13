US блокадата на Ормуз влезе в сила. Какво следва

Блокадата на Ормузкия проток, която Централното командване на въоръжените сили на САЩ обеща, влезе в сила.

Заповедта на американския президент Доналд Тръмп беше дадена след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран.

По този начин протокът Ормуз всъщност ще бъде блокиран от две страни. По външния контур – от американците, по вътрешния – от Иран.

В първите минути след официалното стартиране на блокадата няма официални данни за започването й, както и за задържане на търговски кораби, но цените на петрола отново надхвърлиха 100 долара за барел.

Американската армия все още не е предоставила много подробности, включително колко военни кораба ще участват в прилагането на блокадата, дали ще участват военни самолети и дали съюзниците от Залива ще окажат помощ, отбелязва The Guardian.

Експерти твърдят, че е малко вероятно американската армия да използва ракети или други оръжия срещу кораби в пролива, предвид риска от екологична катастрофа. Може обаче да изпратят въоръжени абордажни групи, за да поемат физическия контрол над корабите.

"Тръмп иска бързо решение на проблема. Реалността е, че тази мисия е трудна за изпълнение и вероятно невъзможна за поддържане в средносрочен и дългосрочен план," каза Дана Строул, бивш високопоставен служител на Пентагона при администрацията на Байдън.

По отношение на цените па петрола, експертите казват, че блокадата може да доведе до по-високи цени, но много зависи от нейния "мащаб и изпълнение.

Кевин Бук, управляващ директор на изследванията в изследователската фирма ClearView Energy Partners, смята, че в случая най-важна е реакцията на Техеран.

Администрацията на Доналд Тръмп вече е получила предупреждение от ръководителите на трите най-големи петролни компании за предстояща криза заради ситуацията в Близкия изток и затварянето на протока, отбеляза The Wall Street Journal.

В разговори с представители на Белия дом представители на петролни гиганти са говорили за риска от прекъсване на глобалните вериги за доставка на гориво. В статията се добавя, че администрацията на Тръмп са се опитали да успокоят ръководителите на компаниите, уверявайки ги, че въпросът с трафика през Ормузкия проток ще бъде решен доста бързо – в рамките на няколко седмици. В частни разговори обаче някои ръководители се оплаквали от невъзможност да планират дългосрочни инвестиции.

Световните анализатори обявиха две цели на американската блокада на Ормузкия проток – медийна и политическа.

Те смятат, че тази тактика може би е единственият адекватен изход за Тръмп в настоящата ситуация - още по-голяма ескалация и нови удари по Иран вероятно ще бъдат неефективни, а сухопътна операция заплашва загуби и подкопава рейтинга му. Освен това, този вариант той ще се опита да оправдае действията си като отговор на позицията на Иран. Проблемът в него е, че опитвайки се да спре иранските танкери, които отиват към китайски, индийски или пакистански пристанища, това със сигурност ще задълбочи енергийната криза.

От медийна гледна точка е много важно за Тръмп да демонстрира величието на Америка и способността ѝ да спечели тази кампания.

Като политически компонент, с блокадата Белият дом цели да предизвика паника от последващо рязко вдигане на цената на петрола на световния пазар. Това ще е реална опасност, която може да настъпи още през следващите седмици, ако протокът Ормуз бъде напълно блокиран.

Основната страна, която ще загуби от този ход, ще бъде Китай. Така Вашингтон удря Пекин относно перспективите за икономическото развитие, от една страна, а от друга принуждава китайците да седнат с Техеран на масата за преговори и да приемат условията му.

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун днес отбеляза на брифинг, че нищо не трябва да пречи на движението на кораби през Ормузкия проток. Той също така изрази надежда, че както Съединените щати, така и Иран ще спазват временното споразумение за примирие и ще насочат усилията за разрешаване на конфликта.

