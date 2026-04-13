ОПЕК с ключова прогноза за петрола

Световното търсене на петрол ще нарасне с 1,4 млн. барела на ден през 2026 г., посочи Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в редовния си месечен доклад - без промяна спрямо прогнозата от миналия месец.



Очаква се търсенето на петрол в рамките на ОИСР да се увеличи със 100 хил. барела на ден, което представлява понижение в сравнение с прогнозата в мартенски доклад. Междувременно търсенето в страните извън ОИСР се очаква да се увеличи с 1,3 млн. барела на ден, което представлява лека възходяща корекция спрямо прогнозата миналия месец.



ОПЕК също така очаква световното търсене на петрол да се увеличи през 2027 г. с 1,3 млн. барела на ден, като регионът на ОИСР ще допринесе с 0,1 млн. барела дневно, а страните извън организацията - с 1,2 млн. барела на ден. Петролният картел също така очаква ръст на търсенето в Индия с 0,22 млн. барела на ден през 2027 г., следван от Китай с 0,2 млн. барела на ден и Съединените щати с 0,08 млн. барела.



ОПЕК остави непроменена и прогнозата си за глобалния икономически растеж с 3,1% през тази и с 3,2% през следващата година. Очаква БВП на САЩ да нарасне с 2,2% през 2026 г., на еврозоната - с 1,2%, на Китай - с 4,5% и на Русия - св 1,3% - без промяна спрямо прогнозите през март.



Петролната организация отбеляза, че всички показатели все още сочат за "солиден старт" за годината и че "относителната устойчивост все още продължава" въпреки опасенията относно конфликта в Близкия изток.



"Очаква се световната икономика като цяло да може да абсорбира временни събития като свързаните с търговията предизвикателства и настоящите геополитически развития в Близкия изток", се посочва в доклада, предава БНР.

