Военна делегация от Сърбия посети Министерството на отбраната

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов проведе среща с обучаеми от 15-ия випуск на стратегическия курс към Университета по отбрана на Република Сърбия. Групата, която е на посещение в България, включва висши военни, членове на Университета по отбрана в Белград, представители на Министерството на отбраната и Въоръжените сили и представители на институции на Република Сърбия.

По време на срещата в Министерството на отбраната заместник-министър Любомир Монов отбеляза, че това е първа визита в подобен формат. Той акцентира върху развитието на двустранните отношения в сферата на сигурността и отбраната и възможностите на военното сътрудничество. Пред гостите бяха представени основни акценти в отбранителната политика на България в рамките на общата политика за отбрана на Европейския съюз и НАТО. Специално внимание бе отделено на възможностите на българското висше военно образование и висше медицинско образование за нуждите на въоръжените сили, политиките в областта на човешките ресурси в армията, научните звена в сферата на отбраната. В хода на дискусията бяха засегнати основни аспекти от модернизацията на българските Въоръжени сили, както и актуални въпроси за рисковете за сигурността в света и Европа.

В рамките на визитата в София програмата на сръбската делегация предвижда и посещение във Военната академия „Г. С. Раковски“, където ще се проведе среща с ръководството и представители на учебното заведение.

