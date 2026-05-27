Държавата затяга контрола върху всеки кораб със слънчоглед от трети страни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда от днес 24-часови проби при разтоварването на всеки кораб със слънчоглед от трети страни. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски след проверка на пристанището във Варна на кораб със слънчоглед, пристигнал от Аржентина.

Инспекцията беше извършена заедно с изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Новият режим трябва да засили контрола върху вноса, съхранението, движението и преработката на суровината.

24-часови проби още при разтоварването

Провереният кораб е дванадесетият със слънчоглед от трети страни, пристигнал у нас, и третият, който се разтоварва на пристанище Варна, съобщи Абровски. По време на инспекцията бяха взети проби, с които на практика започва нов засилен механизъм за проследяване на цялата верига.

Министърът обясни, че контролът няма да приключва с проверката на кораба. Всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището. На мястото за съхранение ще присъства представител на Агенцията по храните, който ще разпломбира превозните средства и ще следи запълването на силозите.

Пломби, силози и проследяване до преработката

След като силозите бъдат запълнени единствено с проверения слънчоглед, те отново ще бъдат пломбирани. При заявка за преработка БАБХ ще контролира разпломбирането, движението на суровината към преработвателното предприятие и последващото транспортиране на продукцията до митническите складове.

Абровски подчерта, че така държавата ще може да гарантира видим контрол по целия път на суровината. По думите му целта е във всеки момент да бъде ясно кой камион кога е преминал, какво количество е превозил и къде се намира продукцията.

„Няма да има нито едно зрънце, допуснато на българска територия, и нито една капка олио, която да бъде разпространена в страната ни, без контролните органи да са запознати“, заяви министърът.

Държавата иска видим контрол пред гражданите и ЕС

Земеделският министър посочи, че преработвателите и досега са изпълнявали ангажиментите си, но държавата е длъжна да осигури видим и ефективен контрол. Той обясни, че това е важно както за българските потребители, така и за партньорите от Европейския съюз, защото България е външна граница на общността.

„Длъжни сме да покажем, че държавата работи и че системите за контрол са видими, за да можем да успокоим българските граждани и потребителите, както и нашите партньори от ЕС“, каза Абровски.

По думите му дори при установяване на наличие на пестициди в слънчогледа, суровината е предназначена за преработка на ишлеме и последващ износ извън територията на Европейския съюз. Така според министерството засиленият контрол трябва да гарантира, че продукцията няма да бъде разпространявана на българския пазар без знанието на контролните органи.

Ще има допълнителни служители и проверки на шрота

Абровски увери, че системата за контрол се надгражда и при необходимост ще бъдат командировани служители от други областни дирекции по безопасност на храните. Това трябва да осигури достатъчен капацитет при засилените проверки на пристанищата, складовете и преработвателните обекти.

Министърът съобщи още, че предстоят допълнителни проверки и на шрота. Така контролът няма да обхваща само суровината и олиото, а и страничните продукти от преработката, които също попадат във веригата на проследяване.

