Златни ниви! Цените биха европейските

Българската нива отдавна не е просто парче земя, наследено от дядо. Тя се превърна в актив, който расте в стойност дори когато другите пазари се колебаят. От 2026 г. официалните оценки вече се водят в евро, а последните данни на НСИ показват ясно: земята продължава да поскъпва, макар и не с гръм, а с онзи тих, упорит ритъм, който е характерен само за нея.

Средната цена на земеделската земя в България достига 788 евро за декар. Това е стойност, която преди десетилетие изглеждаше немислима. А в някои региони цената вече е двойно по-висока.

Къде земята струва най-много

Картата на България е разслоена - всяка област носи своя логика, своя история и своя цена.

Най-скъпите ниви са в Северна и Югоизточна България, където средната цена достига 920 евро за декар.

Добруджа продължава да бъде златният стандарт - там земята е не просто плодородна, тя е индустриален ресурс. В редица общини цените преминават 1100–1200 евро за декар, като в община Ружинци например стойността достига 1137 евро, а в Козлодуй — 1190 евро.

В Северен централен район цените също са високи - средно 990 евро за декар, като в някои общини на Великотърновско и Плевенско стойностите надхвърлят 1100 евро.

Южна България остава по-достъпна, но и там има острови на високи цени — около Пловдив, Стара Загора и Хасково, където зеленчукопроизводството и трайните насаждения поддържат търсенето.

Българската земя в европейски контекст

Интересното е, че според Евростат България вече изпреварва редица държави от ЕС по цена на обработваема земя. Средната цена на хектар у нас е 8215 евро, докато във Франция е 6200 евро, а в Унгария - 5936 евро.

Това поставя България в групата на държавите с най-бързо поскъпваща земеделска земя в Европа.

Рентата – доходност, която не расте със същото темпо

Докато цените на земята се покачват, рентата остава почти неподвижна. Последните данни на НСИ показват, че средната рента в страната е около 50 евро на декар, което е спад спрямо предходната година.

Това означава, че доходността от земя намалява - активът поскъпва, но приходът от него не расте.

В Добруджа рентите все още държат нива от около 70 евро, но в Южна България падат до 20 евро. Причината е комбинация от климатични рискове, високи разходи и несигурни добиви.

Защо земята продължава да поскъпва

Причините са дълбоки и устойчиви. Българинът продава земя трудно - това е корен, памет, наследство. Предлагането намалява, а търсенето остава стабилно. Големите арендатори търсят окрупняване, инвеститорите — сигурен актив, а европейските субсидии поддържат интереса.

И още нещо: от 2025 г. нормативната база вече официално работи в евро, след промени в Наредбата за определяне на цените на земеделските земи.

Това допълнително стабилизира пазара и го прави по-прозрачен за външни инвеститори.

Какво предстои

Ако тенденцията се запази, през 2026 г. цените ще продължат да растат умерено. Земята ще остане един от най-стабилните активи в България - актив, който не се влияе от паника, а от вековна логика: земята е сигурност, земята е бъдеще.

