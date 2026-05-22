Соларс Енерджи и 360 Energy откриха ФЕЦ "Мъглиж"

На специална церемония край Мъглиж бе открит един от най-мащабните проекти в регион Стара Загора. Разпростиращ се на рекордните 1300 дка в подножието на Стара планина, ФЕЦ "Мъглиж" разполага с инсталирана мощност от 161 MWp и система за съхранение с капацитет 72 MWh. Любопитно е, че това е първият парк у нас, който има инсталирана система за градушки.

На събитието присъстваха над 100 гости - инвеститори, представители на местната и централна власт, финансови институции и бизнеса. Проектът е съвместна инвестиция на Соларс Енерджи АД (собственост на основните акционери в Еврохолд) и 360 Energy.

Инвестицията е реализирана с подкрепата на Националния план за възстановяване и развитие, както и с финансиране от Ascory Bank и синдикат от местни и чуждестранни банки в това число УниКредит Булбанк АД в ролята на агент, Raiffeisen International Bank, ОББ и Пощенска банка.

Официалният старт на централата беше даден от Васил Стефанов, съосновател на Соларс Енерджи АД и Сами Чакъров, управляващ партньор на 360 Energy, които включиха 3D модел на соларен колектор.

"Не спираме да се развиваме така, че потребителите да получават най-евтината енергия. Най-нисаката себестойност на ел. енергията, особено в южната част на Европа, дава комбинацията между соларна централа и батерии. Ние вече имаме тази комбинация и не спираме да мечтаем. Изключително сме впечатлени от административния капацитет на община Мъглиж на кмета на председателя на общинския съвет. Други общини трябва да взимат пример. Тук могат да се развиват големи проекти", заяви Сами Чакъров. Компанията подготвя и проект за вятърна енергия в Мъглиж, стана ясно от управляващият партньор на 360 Energy. Повече от 200 човека са участвали в подготовката извън изграждането на конструкцията, изтъкна съоснователят на Соларс Енерджи АД.

"Днес откриваме не поредната фотоволтаична централа, а модерно енергийно съоръжение, което показва как ще изглежда бъдещето на енергетиката в Европа. Много партньори участваха в създването на парка - от проектанти до банки, инвеститори и кредитори. Ролята на Електрохолд е да доведе енергията до мрежата", допълни Владимир Дичев, главен търгорски директор Електрохолд България. Награди за добрата съвместна работа получиха всички партньори по проекта.

"Започнахме преди 7 години, но вярваме, че тези 161 MW са полезни за мястото. През 2019 г. тук бяха шубраци и цената на земята не надхвърляше 50 евро за декар. Минахме много трудности, като запазването на обитанието на лалугерите в местността. Проектът ще бъде от взаимна изгода и за инвеститора и за хората в общината", каза кметът на Мъглиж д-р Душо Гавазов.

Поздрав от името на министъра на енергетиката Ива Петрова поднесе Николай Налбантов, директор Дирекция "Енергийни стратегии и политики" в Министерство на енергетиката.

Главен EPC изпълнител и проектен мениджър на проекта е SUNOTEC, водеща компания в Европа в изграждането на фотоволтаични проекти. ЕСКО България ЕООД доставя и изгражда съоръжението за съхранение на електроенергия (BESS), а главен изпълнител на присъединителните съоръжения и повишаващата подстанция е Грийн солар енерджи ЕАД с доставчик Хитачи България. Електрохолд Трейд - един от големите лицензирани търговци на електроенергия в България, е търговски партньор за реализацията на произведената енергия.

ФЕЦ Мъглиж е разположена в землищата на с. Дъбово в близост до гр. Мъглиж и е присъединена към електропреносната мрежа на ЕСО. Централата разполага с инсталирана мощност от 161 MWp, достатъчна да посрещне електроенергийните нужди на над 65 000 домакинства годишно, както и със система за съхранение на електрическа енергия с мощност 36 MW и капацитет 72 MWh. Дейността на централата ще допринесе за спестяването на приблизително 200 хил. тона въглеродни емисии годишно.

