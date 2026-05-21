Mars налива 220 млн. евро в заводска трансформация в Европа

Компанията Mars разширява производствения си капацитет в Европа с инвестиция от над 220 млн. евро в една от ключовите си фабрики във Великобритания. Проектът е насочен към внедряване на изкуствен интелект, роботизация, модерни производствени технологии и устойчиви индустриални решения. Той е част от по-широкия план на компанията да инвестира общо 1 млрд. евро в Европа до края на 2026 г. Основният фокус е върху модернизация на производствените бази, енергийна ефективност и развитие на високотехнологично производство.

Инвестицията е в завода на Mars в Слау - един от най-старите и най-разпознаваеми производствени обекти на компанията в Европа. Фабриката вече близо 95 години е свързана с шоколадови марки като MARS, Galaxy и SNICKERS. Проектът вече е стартирал и ще продължи до 2028 г., като предвижда внедряване на интелигентни производствени системи и digital twin технологии в партньорство с McLaren. Чрез AI анализи процесите ще могат да се оптимизират в реално време, което трябва да доведе до по-висока ефективност, по-нисък разход на енергия и по-малко производствени загуби.

Компанията планира и инвестиции в обучение и развитие на служителите. Те ще бъдат насочени към нови програми в сферата на автоматизацията, инженерните технологии и производствените процеси, базирани на изкуствен интелект. Така модернизацията няма да бъде само технологична, а ще обхване и подготовката на кадрите за работа в по-автоматизирана индустриална среда.

Mars продължава да разширява инвестициите си и в други европейски производствени бази. Компанията предвижда близо 500 млн. евро във Франция за модернизация на осем фабрики, включително центровете в Steinbourg и Haguenau, около 250 млн. евро в Полша за развитие на шоколадовата фабрика в Janaszówek и увеличаване на капацитета ѝ с над 60% до 2027 г., както и между 28 и 30 млн. евро годишно в Нидерландия за базата във Veghel - един от ключовите центрове на Mars за шоколадови продукти в Европа. Компанията работи на европейския пазар повече от 90 години, има 24 фабрики в 10 държави и над 25 700 служители в региона, като изнася продукция за повече от 100 пазара по света.

