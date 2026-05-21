Промяна с горивата у нас. Ето кое тръгна нагоре

Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки, показват данните на платформата Fuelo. Най-масовите бензини отбелязват поскъпване, докато дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, съобщава БТА. При метана няма промяна спрямо предходната седмица.



Бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро на литър за последната седмица, което е ръст от близо 2 процента. Последното увеличение е отчетено вчера, когато средната цена е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база горивото е поскъпнало с 0,05 евро или с 3,33 процента.



Възходяща тенденция има и при бензин А98 премиум. Само за седмица цената му е нараснала с 0,02 евро на литър, или с 1,15 процента. Ако на 14 май той се е продавал за 1,74 евро, сега средната цена достига 1,76 евро за литър. За последния месец увеличението е 0,05 евро на литър, което се равнява на ръст от 2,92 процента.





При дизеловото гориво тенденцията е обратна. За седмица цената му е намаляла с 0,02 евро на литър, което представлява спад от 1,14 процента. Така дизелът поевтинява от 1,76 евро до 1,74 евро за литър. На месечна база понижението също е 0,05 евро или 2,79 процента.



Сериозен спад се отчита и при пропан-бутана. Само за седем дни цената му е намаляла с 0,03 евро на литър, или с 3,7 процента. За месец понижението достига 0,04 евро, което е близо 5 процента. В момента пропан-бутанът се търгува средно за 0,78 евро на литър.



Без промяна остава цената на метана, който се продава средно за 1,21 евро за килограм – същото ниво като преди седмица.

