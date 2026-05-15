Тръмп раздвижи петрола с обещание за китайски покупки

Цените на петрола тръгнаха сериозно нагоре в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп заяви, че Китай е изразил готовност да купува американски петрол. Коментарът дойде след срещата му с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин и веднага раздвижи международните пазари.

Фючърсите на сорта Brent Crude с доставка през юли поскъпнаха с 1,49 процента до 107,30 долара за барел. Американският лек суров петрол с доставка през юни също отбеляза сериозен ръст - с 1,55 процента до 102,74 долара за барел.

В интервю за Фокс нюз Тръмп заяви, че разговорите с Пекин са дали положителен резултат и че китайската страна е проявила интерес към американските енергийни доставки. „Те се съгласиха, че искат да купуват петрол от Съединените щати. Ще започнем да изпращаме китайски кораби в Тексас, Луизиана и Аляска“, каза американският президент.

Засега обаче от китайска страна няма официално потвърждение за конкретни договорки или бъдещи покупки на американски петрол.

Освен енергетиката, двамата лидери са обсъдили и напрежението около Ормузкия проток - ключов маршрут за световните петролни доставки. Според информации от Вашингтон и Пекин е било постигнато съгласие, че протокът трябва да остане отворен за международното корабоплаване.

От Белия дом твърдят, че Си е изразил категорична позиция срещу милитаризацията на района и срещу евентуални такси за преминаване през протока.

Допълнителен сигнал към пазарите дойде и от американския финансов министър Скот Бесънт, който заяви пред Си Ен Би Си, че Китай ще работи „зад кулисите“, за да помогне за запазването на свободното движение през Ормузкия проток. „В техен интерес е протокът да бъде отворен“, подчерта Бесънт.

Комбинацията от дипломатически сигнали между Вашингтон и Пекин и надеждите за по-спокойна ситуация около един от най-важните енергийни маршрути в света бързо върна оптимизма на петролните пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com