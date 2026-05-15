Тръмп обяви пробив с Китай и натисна Иран за сделка

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай проявява интерес към покупка на американски петрол, а разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин са довели до „серия от нови консенсуси“ между двете световни сили. На фона на срещата между Вашингтон и Пекин темата за Иран също излезе на преден план, като и двете страни демонстрираха желание за бързо успокояване на напрежението в региона.

Тръмп направи коментарите си в интервю за Фокс Нюз, където подчерта, че Китай иска да купува петрол от Съединените щати. Американският президент разкри още, че по време на разговорите е повдигнал и въпроса за компанията Visa, която настоява за по-голям достъп до китайския пазар на кредитни карти.

Темата за Иран също зае важно място в изявленията на Тръмп. Американският лидер предупреди, че няма да проявява много повече търпение към Техеран и настоя иранските власти да постигнат сделка с Вашингтон. „Те трябва да сключат сделка“, заяви Тръмп.

По думите му най-важният въпрос остава получаването на обогатения уран от Иран. В същото време той подчерта, че иранските представители, с които САЩ водят разговори, са „разумни хора“.

Паралелно с това китайското външно министерство обяви, че Тръмп и Си Цзинпин са постигнали „серия от нови консенсуси“ по време на разговорите си.

Пекин подчерта, че по отношение на кризата около Иран трябва възможно най-бързо да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня. Китайската дипломация настоя също Ормузкият проток да бъде отворен отново възможно най-скоро.

Според китайското външно министерство бързото намиране на решение на кризата е в интерес както на САЩ и Иран, така и на всички държави в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com