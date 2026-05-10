Експлозия на лодка край Маями прати 11 души в болница

11 души са били откарани в болници след експлозия на плавателен съд край Маями, съобщиха от пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд, цитирани от Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в залива Бискейн близо до плитчината Хоулоувър. По предварителна информация на Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида, взетият под наем плавателен съд е избухнал, докато е бил във водата.

На място са били изпратени повече от две дузини спасителни екипи, които са открили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ. Единайсет души са транспортирани до болници.

Засега няма официална информация за състоянието на ранените.

От щатската комисия съобщиха, че е започнало разследване на причините за експлозията. В спасителната операция е участвала и бреговата охрана на САЩ.

