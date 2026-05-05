Алуминиевата криза удари най-обичаната кола на Америка

Дилърите на Форд в Съединените щати вече усещат натиска от недостига на алуминий, който заплашва производството и наличностите на ключовия пикап F-150. Моделът е гръбнакът на бизнеса за много търговци, но складовете се свиват точно преди силния летен сезон.

Цените на метала са скочили рязко, доставките са под напрежение, а компанията очаква разходите й за суровини и части да се удвоят тази година. Кризата показва как решение, донесло предимство преди десетилетие, днес се превръща в болезнена зависимост.

Дилърите вече броят оставащите дни

Тексаският дилър Сам Пак описва F-150 и Super Duty като основата на своя бизнес, затова ограничените наличности вече са тревожен сигнал. Вместо обичайния запас за около 60 дни той разполага с пикапи F-150 за приблизително 42 дни. Това не е празен склад, но е опасно свит буфер за модел, който се продава силно и често носи най-големия оборот на дилърите.

Опасението му е насочено към следващите 90 дни, когато летният сезон може да изчерпи наличностите по-бързо, отколкото производството ще успее да ги попълни. При пикапите забавянето не е само неудобство за купувачите - то означава пропуснати продажби, напрежение в мрежата от дилъри и риск клиентите да потърсят алтернатива.

Металът, който даде предимство, се превърна в риск

Проблемът е в самата конструкция на F-150. През 2014 г. Форд направи голям завой към алуминиев корпус, за да намали теглото, да подобри разхода на гориво и да отговори на по-строги изисквания за ефективност. В комбинация с по-малки двигатели това донесе икономия на гориво между 5 и 29 на сто спрямо предишния модел.

Днес същото решение излага компанията на по-силен удар от всеки ценови шок при алуминия. Автомобилната индустрия в Северна Америка е използвала 3,7 млн. метрични тона от метала миналата година - почти 30 на сто повече отколкото през 2020 г., според данни на Си Ар Ю. Форд обаче е особено уязвима, защото серията F е разработена около алуминия и не може лесно да бъде пренастроена към друг материал.

Война, мита и пожари надуват сметката

Цената на първичния алуминий от заводи за претопяване в САЩ е почти с 90 на сто по-висока спрямо година по-рано. Натискът идва от няколко посоки едновременно - войната в Иран прекъсва доставки от страните от Персийския залив, които осигуряват около една пета от алуминия за САЩ, митата от 50 на сто върху вноса оскъпяват метала, а проблеми при основен доставчик допълнително стесняват пазара.

При световна цена от около 3500 долара за тон, транспортът и тарифите вдигат цената в САЩ до около 6100 долара за тон при 3220 долара година по-рано, сочат данни на Ес енд Пи Глоубъл Енерджи. Кризата беше усилена и от пожари в обекти на Novelis в щата Ню Йорк, които временно удариха производството. Спирането на завода в Осуего вече е струвало на Форд около 2 млрд. долара по линия на коригираната печалба през миналата година.

Форд търси изход, но бързо решение няма

Компанията очаква разходите й за суровини да нараснат от 1 млрд. долара до 2 млрд. долара тази година, главно заради алуминия. Продажбите на пикапи от серията F също показват натиска - около 160 000 броя през първото тримесечие срещу 190 000 за същия период на миналата година, според Motor Intelligence. Форд обяви, че планира да произведе допълнителни 150 000 пикапа, за да компенсира по-слабото производство, причинено от прекъсванията при Novelis.

Заводът в Осуего трябва да възстанови производствената линия за валцован алуминий този месец, но дори след подновяването работата ще се увеличава постепенно и запасите няма да се върнат веднага към нормални нива. Главният оперативен директор на Форд Кумар Галхотра увери анализаторите, че компанията има резервни планове и допълнителни доставки, за да не бъдат нарушени производствените графици. В същото време Форд е поискал от администрацията на Доналд Тръмп временно да отмени митата от 50 на сто върху вноса на алуминий, докато заводът в Осуего не възстанови пълния си капацитет, но засега промяна няма.

Индустрията гледа към стоманата, но връщането назад е трудно

Кризата вече кара производителите да мислят дали зависимостта от алуминия не е станала прекалено скъпа. Лоренсо Гонсалвес, главен изпълнителен директор на Cleveland-Cliffs, заяви през април, че не е виждал толкова силен натиск за заместване на алуминия със стомана. Това показва колко сериозно се приема проблемът отвъд Форд.

Масово връщане към стоманата обаче изглежда малко вероятно. Марк Милет от Steel Dynamics смята, че подобен обрат няма да се случи, защото разходите и времето за пренастройване на производството са твърде големи. Сам Фиорани от AutoForecast Solutions също подчертава, че серията F е проектирана около алуминия и промяната на конструкцията би била изключително трудна - затова Форд вероятно ще трябва да премине през кризата, а не да избяга от нея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com