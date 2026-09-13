Алуминиевата криза удари най-обичаната кола на Америка
Недостигът на метал свива наличностите от F-150, вдига разходите и поставя дилърите под натиск
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Недостигът на метал свива наличностите от F-150, вдига разходите и поставя дилърите под натиск
Още седем души, намиращи се наблизо, са получили леки наранявания и са били откарани в болница
Какви модели предлага Мъск
Проверавят дали фермерът Димитракис Пирилис не е прегазил крадеца два пъти
Ромът влязъл в нивата му да краде люцерна
Българското тунинг ателие Carbon Motors превърна хечбека Chrysler PT Cruiser в двуврат пикап по поръчка на клиент. "Новият" модел бе наречен PT Cruise...
София. Пикап, превозващ работници се е преобърнал по таван на главен път Е79 между Благоевград и Дупница. При инцидента е пострадал 62-годишен мъж, пр...
Благоевград. Тежка катастрофа между влекач и пикап край Благоевград. Инцидентът за малко да взриви метан станция, съобщи БГНЕС. Влекач "Мерцедес", к...
Велико Търново. 63-годишен пастир от село Орловец е набит от непознат, защото пасял крави в чужда нива, съобщиха от Областната дирекция на МВР в стара...
Стара Загора. Трима души загинаха на място при тежка катастрофа между товарен бус и лек авотомобил на подбалканския пък тази сутрин. Трагичния инциде...
Пикапът блъснал странично кола със семейство с две деца