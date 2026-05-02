Решение на САЩ разтресе Полша! Туск избухна

Решението на САЩ на изтегли 5000 свои военни от Германия разтресе Полша. Изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, написа полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа Х. Според него, най-голямата заплаха за трансатлантическата общност не са външните ѝ врагове, а продължаващата ерозия на алианса.

Според полския премиер решението на Тръмп да изтегли американските войски от Германия носи характера на разпад на НАТО.

„Най-голямата заплаха за трансатлантическата общност не са външните ѝ врагове, а продължаващото разпадане на нашия съюз. Всички ние трябва да направим всичко необходимо, за да обърнем тази катастрофална тенденция“, заяви още Туск.

По-рано стана известно, че шефът на Пентагона Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да обмисли изтеглянето на американските войски от Германия, Испания и Италия.

Изявлението му идва на фона на нарастващите разговори, че Европа все повече е оставяна сама да се справя със собствената си сигурност.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля намаляване на броя на американските войници в Германия, информира Франс прес. Това изявление на американския лидер бе предшествано от негов спор с германския канцлер Фридрих Мерц във връзка с войната с Иран.

"Съединените щати понастоящем изучават и изследват възможността да бъде намален броят на войниците ни в Германия. Решение ще бъде взето много скоро", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

През 2024 година в Германия имаше повече от 35 хиляди американски войници, но според германски медии числеността им понастоящем е близо 50 хиляди души. И двата президентски мандата на Доналд Тръмп се характеризират с открити критики по отношение на НАТО и със заплахи да бъде намален броят на американските войници в Германия и в други европейски страни.

Изявлението бе направено ден след критики на Тръмп по отношение на канцлера Мерц

Тръмп обвини Мерц, че не знае какво говори по иранския въпрос, след като германския лидер каза, че американците не показват видимо да имат каквато и да било стратегия в Иран и че Иран унижава САЩ.

След критики на Тръмп към Мерц американският държавен секретар Марко Рубио разговаря вчера по телефона с германския министър на външните работи Йохан Вадефул. Вадефул и Рубио обсъдиха Иран и необходимостта от гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

