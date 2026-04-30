Нова заплаха от Тръмп. Американските войници в Германия под въпрос

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ разглежда възможността да намали военния си контингент в Германия, като решение се очаква в кратки срокове. Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Берлин, свързано с политиката към Иран.

По данни на Франс прес, въпросът вече е в активна фаза на обсъждане. Ходът може да има сериозни последици за сигурността и баланса в Европа.

"Съединените щати понастоящем изучават и изследват възможността да бъде намален броят на войниците ни в Германия. Решение ще бъде взето много скоро", написа Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл, като подчерта, че темата е приоритетна за администрацията му.

Към момента в Германия са разположени десетки хиляди американски военнослужещи. През 2024 година техният брой надхвърляше 35 хиляди, а според германски медии сега достига близо 50 хиляди души. Потенциалното съкращаване на този контингент би било значим сигнал към съюзниците в Европа и към НАТО.

Изявлението на Тръмп идва след остър словесен сблъсък с германския канцлер Фридрих Мерц. Американският президент го обвини, че не разбира ситуацията около Иран, след като Мерц заяви, че САЩ не демонстрират ясна стратегия и дори са поставени в неудобна позиция от Техеран. Репликите задълбочиха напрежението и извадиха на преден план различията между двете страни.

В опит да бъде овладяна ситуацията, американският държавен секретар Марко Рубио проведе телефонен разговор с германския външен министър Йохан Вадефул. Двамата са обсъдили темата за Иран и необходимостта от гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки.

Въпреки острия тон, германският канцлер се опита да намали напрежението, като заяви, че отношенията му с Тръмп остават добри. Думите му идват на фона на засилваща се несигурност около бъдещето на американското военно присъствие в Европа и сигналите от Вашингтон, че досегашният баланс може да бъде променен.

