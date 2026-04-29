Безпрецедентен ход вкарва лика на Тръмп в историята

Държавният департамент на САЩ разкри, че ще издаде ограничен брой юбилейни паспорти като част от честванията по случай 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост, но визуализациите показват нещо далеч по-необичайно - портрет на президента Доналд Тръмп вътре в документа.

Официално говорителят Томи Пигот подчерта, че паспортите ще включват персонализирани илюстрации и подобрени изображения, като същевременно ще запазят всички защитни елементи, които ги правят едни от най-сигурните документи в света. Той обаче не спомена изрично присъствието на Тръмп, което стана ясно от публикуваните визуализации.

Според тях портретът на президента е поставен на вътрешна страница срещу историческата сцена на подписването на Декларацията за независимост през 1776 г. - символно съчетание, което вече предизвиква въпроси за границата между държавност и политически образ.

Не е ясно дали американските граждани ще могат да откажат да получат този тип паспорт, но властите уточняват, че няма да се изисква допълнително заплащане за включване в ограничената серия.

Паралелно с това Американският монетен двор обяви планове за възпоменателна златна монета с лика на Тръмп, а Министерството на финансите съобщи, че бъдещи банкноти ще носят неговия подпис - нещо без прецедент за действащ президент.

От завръщането си на власт Тръмп постепенно разширява присъствието на името и образа си в държавната символика - от именуване на сгради във Вашингтон до планирани военни кораби, визови програми и дори правителствени платформи. Решението с паспортите обаче издига този подход на ново, много по-видимо ниво.

