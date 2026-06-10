САЩ нанесе съкрушителен удар по няколко държави

Правителството на САЩ предприе мащабна и координирана офанзива срещу международните канали за снабдяване с оръжие на Иран. Вашингтон официално наложи тежки санкции на 11 физически и юридически лица, уловени в мрежата за подкрепа на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и иранските въоръжени сили, предаде световната агенция Ройтерс.

Операцията изважда на светло секретни финансови и логистични схеми, които свързват Техеран с азиатските икономически гиганти и Източна Европа.

Основният удар на американското финансово министерство е насочен към Азия. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) съобщи, че девет от санкционираните субекти са компании и мениджъри, базирани в Китай и Хонконг, които директно са съдействали за нелегалното снабдяване на иранската армия с модерни оръжия.

Сред тях изпъква маскирана компания, регистрирана в Хонконг. Според американското разузнаване тя е действала като ключово звено от т.нар. „тайна банкова мрежа“ на Иран, използвана за пране на пари, заобикаляне на международните ембарга и скрито финансиране на военни поръчки.

Блокада за конвенционалните оръжия: Намесена е и Беларус

Паралелно с Министерството на финансите, Държавният департамент на САЩ наложи санкции и по втора линия – срещу компании и физически лица, намиращи се в самия Иран, както и в Беларус. Тяхното участие е пряко свързано с развитието на конвенционалните оръжейни програми на Техеран, включително производството и трансфера на ракети и дронове.

Всички активи на санкционираните лица на територията на САЩ са незабавно замразени, а на американските граждани и международните банкови институции е абсолютно забранено да извършват каквито и да било трансакции с тях. Този ход е поредната решителна стъпка на Вашингтон за прекъсване на глобалните вериги, които захранват военната машина на Ислямската република.

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