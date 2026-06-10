САЩ и Иран си разменят удари

Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. САЩ нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер над Ормузкия проток, предава NOVA.

Ударите са започнали в полунощ българско време и са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. От американското централно командване обявиха, че операцията е „пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия“.

Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер „Апачи“ бяха спасени от американски морски дрон. Това беше първият случай, в който американските въоръжени сили публично потвърдиха, че такъв тип плавателно средство е било използвано в подобна операция.

В ранните часове на днешния ден последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в региона. Гвардейците на ислямската революция обявиха, че е атакуван Пети флот на САЩ в Бахрейн с дронове. Изданието "Аксиос" съобщава, че Иран е изстрелял общо четири балистични ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

"Силите на Централното командване на САЩ започнаха да нанасят удари в самоотбрана срещу Иран по заповед на върховния главнокомандващ, в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер „Апачи“ на американската армия. Мисията представлява пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия", посочват в изявление от Централното командване на САЩ.



От своя страна външният министър на Иран Абас Арагчи подчерта: "Въпреки пораженията си на бойното поле, САЩ решиха да изпитат нашата решителност. Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор. Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност! Историята на Персийския залив е пълна с примери за трагичната съдба на нахлуващите чужденци".

Дипломатическите усилия със САЩ не могат да напредват при непрекъснати нарушения на обявеното примирие, заяви днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, цитиран от "Ройтерс". Той обвини Вашингтон в подкопаване на дипломацията чрез противоречиви послания, променящи се позиции и многократни нарушения на прекратяването на огъня. Багаеи добави, че Израел също вреди на процеса чрез многократни нарушения на прекратяването на огъня в Ливан.

На този фон около 20 000 души нямат достъп до питейна вода в Сирик - пристанищен град в Южен Иран - след американските бомбардировки срещу два резервоара, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от "Франс прес".

"За съжаление след тази атака 20 000 жители на региона нямат питейна вода, а температурите достигат между 45 и 50 градуса - условията са изключително тежки за тях", заяви пред телевизията представител на местната водоснабдителна компания. "Подземните запаси от вода са недостатъчни за замяна на резервоарите", уточни той.

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