Тръмп сменя тактиката за Иран
Нареди на екипа по преговорите да прекрати контактите с Техеран, докато иранските лидери не покажат готовност за сделка
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Нареди на екипа по преговорите да прекрати контактите с Техеран, докато иранските лидери не покажат готовност за сделка
Техеран е предупредил държавите от Персийския залив да убедят Доналд Тръмп да спре с офанзивата
Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
Един човек загина, осем са ранени, напрежението между Вашингтон и Техеран се засилва
Отпадането на военните действия ще позволи повторното отваряне на въздушните коридори в региона
Хора от Южен Иран останаха без вода в жегата
Какво бъдеще според него може да има регионът
Обвини САЩ в пиратство
Вашингтон затяга обръча, Техеран заплашва с хаос в ключов енергиен коридор
Застрахователните компании вдижнаха премиите, цените на петрола подскочиха
Ще се предприемат действия за репатриране на български граждани
ЕС потвърди присъствието му на срещата на върха
Знакова визита на Си Цзинпин в Рияд. Европа тръпне, че арабският петрол може да обърне посоката си
Посланието на тези учения е мир, дружба и стабилна сигурност, твърдят участниците
Районът на Персийския залив е в много деликатна ситуация и е "на кръстопът между войната и мира"
Два саудитски петролни танкера са претърпели значителни щети след нападение
Шестте арабски монархии от Залива - Катар, Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, ОАЕ и Бахрейн, решиха да създадат обща полиция и военноморски сили. Решение...
Иракската армия готви щурм, 12 убити при атентат в Багдад Настъплението на терористите от "Ислямска държава в Ирак и Левант" към иракската столица Ба...
Страните от Персийския залив втвърдяват позицията си спрямо хората с нестандартна сексуална ориентация. Въпросните държави възнамеряват да въведат зад...
Техеран. Силно земетресение бе регистрирано в южен Иран на брега на Персийския залив. Дълбочината на труса е на около 40 километра. Европейският сре...