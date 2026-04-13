Иран се наежи. Заплаши всички пристанища в два залива

Иранската армия заяви днес, че ограниченията на САЩ, наложени върху плавателните съдове в международни води, "са равносилни на пиратство", предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на Иранските въоръжени сили.

Той изтъкна решимостта на Техеран да поддържа "постоянен механизъм за контрол върху Ормузкия проток" след заплахите от Вашингтон, добавя БТА.

Иранският военен говорител добави, че пристанищата в Персийския залив трябва да бъдат достъпни или за всички, или за никого, посочвайки, че никое пристанище "в Персийския залив или Оманския залив" няма да бъде в безопасност, ако иранските пристанища бъдат застрашени.

Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че днес, считано от 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 ч. бълг. вр., 17:30 ч. иранско), силите му ще блокират иранските пристанища, предадоха агенциите.

СЕНТКОМ уточни, че блокадата ще "се отнася за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди налагането на блокада.

