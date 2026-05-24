Ядрени преговори не се правят на салфетка за денонощие, каза той

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отряза надеждите за експресна сделка с Техеран, като категорично заяви, че ядрени преговори от такъв мащаб не могат да се проведат в рамките на 72 часа на гърба на една салфетка. Той подчерта, че постигането на каквото и да е легитимно споразумение изисква време, сериозна подготовка и строго структуриран дипломатически процес.

Условието на Вашингтон: Отваряне на Ормузкия проток

Рубио очерта ясна рамка, при която Съединените щати са в готовност да стартират изключително сериозни разговори за ядрената програма на Иран. Ключовото първоначално условие пред Техеран е незабавното и повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток.

Вашингтон настоява за поетапен подход, който да обхване всички критични точки. Това включва нивата на обогатяване на ядрения материал, съдбата на наличния високообогатен уран и писменото обещание на Иран, че никога няма да се стреми към придобиване на ядрени оръжия.

Разнобой в сигналите и намесата на Доналд Тръмп

Коментарите на американския държавен секретар съвпаднаха с информация на телевизия CBS, според която дипломатите работят усилено за постигане на финална резолюция. Висш служител от администрацията на Тръмп дори разкри, че Иран вече се е съгласил по принцип на сделка, предвиждаща унищожаването на високообогатения му уран, въпреки че детайлите все още се доизкусуряват.

Само броени часове по-рано обаче, президентът на САЩ Доналд Тръмп лично се намеси в ситуацията. Той обяви, че е инструктирал преговорния си екип да намали темпото, да отдели толкова време, колкото е необходимо, и в никакъв случай да не избързва със сключването на окончателното споразумение.

