Попариха надеждите за мир в Украйна с тази новина

Русия е малко вероятно да участва в съществени преговори за прекратяване на войната в Украйна преди февруари 2027 г., съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източник в Москва, участващ в дискусии по затворени дипломатически канали. Този график може да е свързан със заповедта на руския президент Владимир Путин армията да превземе останалата част от източната Донецка област до края на 2026 г. Това беше заявено по-рано от украинския президент Володимир Зеленски, като информацията беше споделена с FT и от различни източници, запознати с украинското разузнаване и поддържащи комуникация с руския лидер.

Русия иска от САЩ да осигурят отстъпки от страна на Украйна

Руската делегация по-рано е заявила пред американската страна по време на мирните преговори, че е необходимо САЩ да извоюват съгласието на Украйна за значителни отстъпки, съобщава вестникът, позовавайки се на високопоставени украински служители, участващи в дискусиите. Източниците на изданието смятат, че възобновяването на тристранните преговори с участието на САЩ е малко вероятно преди края на лятото. Информацията за очакванията на руската страна за отстъпки беше потвърдена за FT и от източник в Москва. „Предпочитаният сценарий за руснаците остава този, в който американците им „предават“ Украйна. Те не загатват за никакви отстъпки. Продължават да повтарят едни и същи цели... Преговорната им позиция на практика означава, че няма основа за преговори“, казва той.

Украйна нанася удари с дронове с „безпрецедентен интензитет“

FT пише за „безпрецедентен интензитет“ на украинските удари с дронове по руски региони, което е довело до „най-сериозната горивна криза от десетилетия“ в Русия. Публикацията цитира данни на полската аналитична група Rochan Consulting, според които през май Киев е извършил 16 успешни удара по руски петролни рафинерии - рекорд за един месец. От началото на 2026 г. руските рафинерии са били атакувани най-малко 194 пъти - 11 пъти повече от миналата година. По данни на руското Министерство на отбраната, през първата половина на 2026 г. над територията на Русия и окупираните части на Украйна са били прихванати близо 70 000 украински дрона, като половината от тях са прихванати през последните два месеца. За сравнение, статистиката показва, че през януари и февруари са били прихващани не повече по шест хиляди дрона месечно.

Цитирайки тези данни, FT посочва, че увеличаването на броя на дроновете, участващи в атаките, „създава безпрецедентна тежест за руската система за противовъздушна отбрана (ПВО), усложнявайки защитата на критични енергийни и военни съоръжения“. Отбелязва се, че данните от разузнаването на САЩ са изиграли важна роля за повишаване на точността на украинските удари с дронове. Вашингтон, по-специално, е помогнал на Киев да избере оптимални летателни маршрути за безпилотните апарати и да избегне системите за ПВО, споделят високопоставени украински служители пред FT. Освен това Украйна е успяла да увеличи интензивността на ударите благодарение на значителния ръст в обемите на производство на дронове, както и на подобренията в техните системи за управление, съобщава Deutsche Welle.

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