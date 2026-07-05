Свят

Етна изригна, приземи самолетите (ВИДЕО)

легендарният вулкан отново демонстрира силата си

Етна изригна, приземи самолетите (ВИДЕО)
05 юли 26 | 19:51
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Мира Иванова

Вулканът Етна на италианския остров Сицилия отново демонстрира мощта си с интензивно изригване, което изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района и доведе до ограничения във въздушния трафик.

Вулканичната активност започна в ранните часове на деня при ясно време, което направи зрелищното явление видимо от десетки километри. Снимки и видеа, публикувани от жители и туристи в социалните мрежи, показаха огромни облаци тъмен дим, издигащи се над кратера на най-активния вулкан в Европа.

Според Обсерваторията за Етна към Италианския национален институт по геофизика и вулканология първите значителни емисии на вулканична пепел са регистрирани около 7:45 ч. местно време, а малко по-късно активността рязко се е засилила. Италиански учени съобщават, че вулканът е изхвърлил пепелен стълб с височина около 1,5 километра.

Заради замърсяването на въздушното пространство и риска за авиацията летището „Катания – Винченцо Белини“ временно спря приема на пристигащи полети. Излитанията от аерогарата обаче продължават, като към момента е въведено ограничение за максимум пет кацащи самолета на час. Очаква се мерките да бъдат преразгледани по-късно през деня.

Въпреки впечатляващото изригване, властите не са разпоредили евакуация на населението в района на вулкана. Ситуацията се следи непрекъснато от екипи на гражданската защита, учени и местните власти.

Етна се активизира още в края на юни и през последните седмици остава под засилено наблюдение заради повишената вулканична активност.

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Автор Мира Иванова

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