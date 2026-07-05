Етна изригна, приземи самолетите (ВИДЕО)

Вулканът Етна на италианския остров Сицилия отново демонстрира мощта си с интензивно изригване, което изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района и доведе до ограничения във въздушния трафик.

Вулканичната активност започна в ранните часове на деня при ясно време, което направи зрелищното явление видимо от десетки километри. Снимки и видеа, публикувани от жители и туристи в социалните мрежи, показаха огромни облаци тъмен дим, издигащи се над кратера на най-активния вулкан в Европа.

Mount Etna erupting now in Sicily, Italy. pic.twitter.com/ScPqT5ixGr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 5, 2026

Според Обсерваторията за Етна към Италианския национален институт по геофизика и вулканология първите значителни емисии на вулканична пепел са регистрирани около 7:45 ч. местно време, а малко по-късно активността рязко се е засилила. Италиански учени съобщават, че вулканът е изхвърлил пепелен стълб с височина около 1,5 километра.

Заради замърсяването на въздушното пространство и риска за авиацията летището „Катания – Винченцо Белини“ временно спря приема на пристигащи полети. Излитанията от аерогарата обаче продължават, като към момента е въведено ограничение за максимум пет кацащи самолета на час. Очаква се мерките да бъдат преразгледани по-късно през деня.

Въпреки впечатляващото изригване, властите не са разпоредили евакуация на населението в района на вулкана. Ситуацията се следи непрекъснато от екипи на гражданската защита, учени и местните власти.

Етна се активизира още в края на юни и през последните седмици остава под засилено наблюдение заради повишената вулканична активност.

Sicily's Mount Etna, Europe's largest active volcano, erupted on Thursday, July 2, coloring the night sky over Italy's largest island red.



Eruptive activity began on June 26 from a vent around 3,030 metres above sea level, causing a lava flow to move downhill, accompanied by… pic.twitter.com/3Giqojhc8f — GMA News (@gmanews) July 5, 2026

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