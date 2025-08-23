Вулкан в Америка! 30 м потоци от лава

Вулканът, който се свързва с Пеле, богинята на огъня, се завърна с пълна сила в Америка.

В щата Хавай отново е регистрирано изригването на вулкана Килауеа, информира Геоложкият институт на САЩ.

Според експерти потоците от лава са се издигнали с повече от 30 метра.

Изригването, което започна в северния отвор, беше придружено от подземни сеизмични вибрации.

Вулканът Килауеа, който е разположен на остров Хавай (Големият остров), се счита за един от най-активните на планетата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com