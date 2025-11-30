Скандално разкритие! 200 000 лв. за Благо Коцев са пране на пари

Даренията за събирането на гаранцията от 200 000 лв., срещу която кметът Благомир Коцев (ПП-ДБ) беше освободен от ареста, представляват злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари. Това категорично твърди бившата служителка на община Варна Биляна Якова в официален сигнал, изпратен до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия надзор и редица други институции.

С пост във Фейсбук Якова повдига и въпроса защо Варненският окръжен съд е приел сумата, без да изиска проверка за произхода на средствата. Якова е ключов свидетел по делото срещу Коцев и стои зад основните сигнали до Общинската избирателна комисия за прекратяване на кметските му пълномощия заради превишаване на допустимия отпуск по време на ареста.

В сигнала си тя насочва критиките си към най-известните кампании за събиране на средства- тези, организирани от депутата Манол Пейков (ПП-ДБ) и актьора Филип Буков. Якова твърди, че събирането на пари за освобождаване на арестант, който е политическа фигура, не представлява благотворителност и поради това е незаконно.

Якова цитира устава на инициативата "Platformata.bg"/BCause (на Буков), като пише: "Нито общите условия, нито описаните предназначения позволяват „политически гаранции" или гаранции на обвиняеми лица". Тя уточнява, че платформата е представена като средство за благотворителност и подпомагане на нуждаещи се, като бенефициент може да бъде само лице, което има нужда от медицинска помощ, участие в конкурс/състезание или друга социално-обществена кауза, и то след одобрение и деклариране на нуждата.

Относно фондацията "Манол Пейков и приятели", Якова също твърди, че по закона за лицата с нестопанска цел всяка фондация може да събира пари само за целите от вписания устав, а "използването на средствата за гаранция представлява явно отклонение от благотворителната и обществената мисия".

Якова заключава, че "над 50% от даренията са анонимни", включително значителни суми (2000 лв., 1000 лв.), което "създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата". Според нея, използването на благотворителността за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

Бележка: Биляна Якова беше уволнена по време на мандата на Коцев, макар не веднага, а след период, в който е работила с него- за което също дава показания. Преди това, по времето на Иван Портних (ГЕРБ), тя отговаряше за европейски проект за модернизация на градския транспорт- проект, който предизвика редица скандали и критики от ПП–ДБ, но без последващи резултати.

