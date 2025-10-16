Съд решава дали да остане в ареста Благомир Коцев

Днес софийският апелативен съд ще решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев, който беше задържан в началото на юли по обвинение за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Миналата седмица Софийският градски съд отново отказа да промени мярката му за неотклонение заради висок риск да извърши предполагаеми престъпления, ако бъде пуснат на свобода.

В съдебна зала бяха представени разпитите на трима нови свидетели. Става въпрос за двама бизнесмени и чужд гражданин - инвеститор с тайна самоличност, който поискал да бъде защитен свидетел, защото е изразил опасения за живота си.

Те са разказали, че са им били искани подкупи, но във връзка с процедури за изготвянето на Подробни устройствени планове във връзка с техни инвестиционни проекти.

Миналата седмица апелативният съд пусна под домашен арест задържаните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

