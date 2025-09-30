Подкупните служители от ДАИ остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението не е окончателно и може да се обжалва.

Съдът посочи, че може да се направи обоснован извод, че и двамата обвиняеми са участвали в престъплението. Също така те все още са на работа и имат достъп до структурите на ИААА, което означава, че могат да извършат друго престъпление

Според прокурор Елена Зиновиева, ако на Георгиев бъде постановена по-лека мярка за неотклонение, има опасност да извърши друго престъпление. Освен това неговото деяние е с висока степен на обществена опасност. Относно Борисов, прокурорът каза, че единият от шофьорите е свидетелствал, че обвиняемият го е насочил към банкомат, откъдето да изтегли пари, които да му даде. В противен случай е щял да го глоби.

Прокурор Зиновиева посочи, че има опасност Борисов също да извърши друго престъпление, както и че престъплението е с висока степен на обществена опасност, тъй като е извършено с много усилия от негова страна. Тя поиска Борисов и Георгиев за останат за постоянно в ареста, тъй като има и обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com