Обвиненият в корупция Благомир Коцев съвсем закъса

Цялото семейство на обвинения в корупция кмет на Варна Благомир Коцев е с ковид. Това съобщи в профила си във Фейсбук напусналият "Продължаваме промяната" също заради съмнения в корупция Кирил Петков.

Междувременно Коцев все още се намира в ареста.

"Цялото ми семейство е с ковид, ако има начин, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях.“ Това каза с треперещ глас пред съда варненският кмет Благомир Коцев. "За мен чисто човешки беше шокиращо да чуя всички неща за себе си, чувствах се сякаш вече съм осъден", допълни Коцев пред съда.

По думите му е имал една среща с Пламенка. Посочи, че дългите процедури на обжалване били проблем за всички кметове.

"Не познавам другите свидетели, недоумявам дали имам някакво участие в тези събития, научих за тях едва в залата", цитира думите му адвокатката му Ина Лулчева. Тя говори пред съда около 3 часа.

Самият факт, че Диан Иванов твърди, че се отказва от показанията, показва, че върху него е бил оказан натиск, обявиха от прокуратурата. Според държавното обвинение на Иванов е оказан натиск от страна на хората на Коцев.

След това Съдът се оттегли на съвещание, за да мисли решението си. Не е ясно кога ще го обяви.

По-рано стана известно, че апелативните съдии Стефан Илиев и Венелин Иванов са отказали да си направят отвод, след молба от адвокат Ина Лулчева.

Илиев е председател, а Иванов член на състава, който преразглежда мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Съдия Илиев каза, че няма обстоятелство, което да го предубеждава и да го прави пристрастен.

Адвокат Лулчева обясни, че той е бил посочен от административния ръководител на съда, а не избран на случаен принцип, какъвто е закона. Това говори за липса на безпристрастност. Молбата ѝ е внесена на 19 септември и в нея, освен отвода на съдия Илиев, се иска и този на съдия Георги Ушев.

Той обаче си направи самоотвод в същия ден. По-рано апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров също направиха самоотвод от разглеждането на мярката на Коцев.

Разпределението на делата трябва да се извършва по случаен подбор, уточни адвокат Лулчева. Това важи и за тримата членове на състава. Въпреки че съдиите са дежурни, за този период отново няма случаен подбор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com