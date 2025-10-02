Харизанов отсече и видя сметката на автомобилните инспектори

Все по-настойчиво се поставя въпросът за закриването на ДАИ (бившето наименование на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“), известна на обществото под това съкращение още от миналото.

Скандалите около институцията, включително последният случай с рекета срещу екипа на Роби Уилямс, подхранват усещането, че структурата е остаряла и дублира функции на други органи.

ДАИ е ненужна конструкция

„ДАИ е ненужна структура – имаме много по-овластена институция – КАТ (старото име на Пътна полиция – бел.ред.), имаме едно огромно звено, а след това имаме друго, което инспектира“, заяви в ефира на бТВ анализаторът Георги Харизанов.

По думите му сегашните технологии позволяват контролът да бъде упражняван без човешка намеса, а инспекцията е остатък от други времена: „Държавната автомобилна инспекция е създадена в съвсем други времена, държавата още не е имала технологични системи за контрол.“

Харизанов допълни, че санкциите вече се налагат по електронни данни и човешкият фактор е минимален. „Катаджиите имат право да спират и да налагат санкции, да проверяват – е функция, която им е вменена“, подчерта още той, като определи организацията като „ненужна конструкция“.

Коментар за „чували с пари“ и АМ „Хемус“

Освен за ДАИ, Харизанов коментира и темата за парите, свързани с изграждането на автомагистрала „Хемус“. Той постави под съмнение разпространяваните твърдения: „Има едни имагинерни суми в бюджета – милиони и милиарди, за които никой нищо не обяснява, затова къде са отишли средствата. Никой досега не е изнесъл данни за чували с пари. Кои чували – брезентови, найлонови или черни?“

По думите му липсата на прозрачност и конкретика подхранва общественото недоверие и създава усещането за политическа злоупотреба с темата.

