Нов протест в Минерални бани. Лавина от недоволство

Протест пред общината в Минерални бани срещу драстичното повишение на местните данъци извади на улицата стотици в празничните дни, съобщиха от ДПС-Ново начало в профила си във Фейсбук.

"С призиви "Не вдигайте данъците на хората!" и "Оставка" граждани на община Минерални бани изразиха недоволството си от действията на кмета Мюмюн Искендер, разследван за корупция и злоупотреби. Към протеста се присъедини и народният представител от ДПС-Ново начало и зам.-председател на ДПС Станислав Анастасов, който обвини кмета Искендер в корупция и арогантно отношение към хората в община Минерални бани, които са били заплашвани от кмета, че ще им спре дървата за огрев и призова за оставката му", заявяват от партията.

"Протеста подкрепиха и народните представители от ПГ на ДПС-Ново начало Халил Летифов, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало, Ербил Халим, Сейфи Мехмедали, Шендоан Халит и Байрам Байрам, зам.-председател на ПГ на ДПС-Ново начало", добавят от формацията.

"Това е вторият голям протест срещу решението на кмета за увеличение на данък-смет с 85% за граждани и 25% за бизнеса, което беше гласувано от общинските съветници на сесия на Общинския съвет днес. По-рано гражданска инициатива в общината събра повече от 1000 подписа против увеличаването на данъците в община Минерални бани, които изпрати на Омбудсмана", посочват още от ДПС-Ново начало.

