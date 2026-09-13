Без милост! Ето какво се случи с подкупните данъчни
Решението на НАП
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Решението на НАП
Антимафиотите проверяват документи и кабинети дни след ареста на ръководителя на звеното в Несебър
Репотрети поискаха още информация, но не получиха
Разследването е продължило 15 месеца
Технологиите вече замениха човешкия фактор, инспекцията е излишна
Десислава Иванчева благодари на прадедите си
Росица Пандова, за която Кирил Петков лично гарантирал, опитала да подкупи Георги Тодоров
Виждала поне четири-пет пъти, заявява Любена Павлова
Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта
От прокуратурата обявиха, че Ставрев държал парични суми, събирани на митническите пунктове като подкупи от гражданите
Медикът беше привлечен като обвиняем преди повече от година
Отново подкупи
Изплуват имена на евродепутати
Хората все още се питат има ли полицейски „чадър“ над шофьора-убиец
Харалампиев, който прекара 8 месеца в ареста, е привлечен към наказателна отговорност
Осъдената бивша кметица на "Младост" е недоволна от ТВ изяви на Александър Ваклин
Цветомир Найденов го изобличи за неплатени 700 милиона лева на държавата
Арестуваните за подкупи висши антимафиоти провалили международни операции
Панков и Ванков ca зaдържaни cлeд oпeрaция нa oтдeл „Вътрeшнa cигурнocт“
Прокуратурата бездействала по подадените от него сигнали