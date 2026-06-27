Ясни са подкупите, които са искали шефовете на ВИК в Несебър

Тази сутрин стана ясно, че шефът и зам.-шефът на ВиК – Несебър бяха арестувани при мащабна полицейска акция за подкуп.
Двамата са задържани непосредствено след получаване на сумата от 8000 евро, поискана от инвеститор за присъединяване на сграда към водопреносната мрежа в землището на с. Кошарица.
Репортер на БНТ разговаря с Лефтер Лефтеров, служител във ВиК-Несебър:
-"Нищо не знам аз.
БНТ: Но сте служител на Вик?
– Да, тук съм пазач, диспечер. Ама не знам дойдоха тука и…
БНТ: Какво правят?
– Претърсват нещо там.
БНТ: Някакви документи ли?
– Представа си нямам.
БНТ: А директорът къде е ?
– Там е, вътре е.
БНТ: Той задържан ли е?
– О, не мога да ви кажа, не знам.
БНТ: В колко часа дойде полицията?
– Отдавна са тук, отдавна. Те са си тука момчетата, ама дали са задържани не знам.
БНТ: На вас какво ви казаха?
– Нищо не знам, аз пазя тук.
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