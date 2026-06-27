Ясни са подкупите, които са искали шефовете на ВИК в Несебър

Тази сутрин стана ясно, че шефът и зам.-шефът на ВиК – Несебър бяха арестувани при мащабна полицейска акция за подкуп.

Двамата са задържани непосредствено след получаване на сумата от 8000 евро, поискана от инвеститор за присъединяване на сграда към водопреносната мрежа в землището на с. Кошарица.

Репортер на БНТ разговаря с Лефтер Лефтеров, служител във ВиК-Несебър:

-"Нищо не знам аз.

БНТ: Но сте служител на Вик?

– Да, тук съм пазач, диспечер. Ама не знам дойдоха тука и…

БНТ: Какво правят?

– Претърсват нещо там.

БНТ: Някакви документи ли?

– Представа си нямам.

БНТ: А директорът къде е ?

– Там е, вътре е.

БНТ: Той задържан ли е?

– О, не мога да ви кажа, не знам.

БНТ: В колко часа дойде полицията?

– Отдавна са тук, отдавна. Те са си тука момчетата, ама дали са задържани не знам.

БНТ: На вас какво ви казаха?

– Нищо не знам, аз пазя тук.

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