Тефтер с имена и тлъсти пачки: Подробности за аферата с шефа на ВИК-Несебър

Корупционният скандал с шефа на ВиК – Несебър и Поморие трещи.

Прокуратурата повдигна обвинение на Свилен Станчев за получаване на подкуп, съобщи bTV. Той беше задържан в края на миналата седмица при зрелищна акция в Кошарица, след като разследващите го заловиха в служебен автомобил на ВиК с белязани пари.

Според обвинението Станчев е поискал и получил 8000 евро от инвеститор, за да осигури присъединяване на обект към водопреносната мрежа. По случая са използвани специални разузнавателни средства.

При претърсване на дома му разследващите са открили още 33 000 евро в брой и тефтер с имена. Предстои прокуратурата да поиска постоянната му мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Вторият задържан при спецоперацията – техническият ръководител на дружеството, към момента е освободен без повдигнато обвинение, тъй като според прокуратурата няма достатъчно доказателства за съпричастност към поисканата сума.

„Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума – 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВиК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. В жилището е открита сума от 33 000 евро. В тефтера са налични имена, като срещу тях не са фиксирани конкретни суми. Така или иначе тези списъци са намерени в непосредствена близост до паричните средства“, заяви началникът на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас Асен Фортунов.

По думите на директора на ОДМВР – Бургас старши комисар Николай Ненков схемата е действала още в началото на процедурата по присъединяване.

„Когато човек реши да се включи към водопреносната мрежа на ВиК ЕАД и отиде на гишето, го препращат директно към ръководителя. Още в началото му казват да не подава заявление, а да отиде при него. След това той използва ресурса на ВиК ЕАД – служителите, техниката и цялата организация, за да извърши присъединяването без необходимата техническа документация. Единствената разлика е, че получава пари, които не му се полагат“, каза Ненков.

За престъплението, в което е обвинен Свилен Станчев, законът предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева. Разследването продължава, като се проверява дали става въпрос за единичен случай или за трайно изградена схема.

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