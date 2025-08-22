Смразяващо разкритие за атракциона в Несебър

Ново разкритие, свързано с вече печално известния атракцион в Несебър.

Собственичката на атракциона убиец в Несебър Стефани Симеонова е починала преди малко повече от година от рак. На входа на офиса на компанията в Слънчев бряг стоят некролозите на нея и на баща, твърдят местни жители.

Коя е Стефани Симеонова?

Стефани Симеонова (по баща Стоименова) е дъщеря на Веселин Стоименов, известен като Дебелия, който беше застрелян преди осем години в столичния комплекс "Макси".

Стоименов е бил свързан с бизнес интересите на покойния Георги Илиев, един от основните фигури в групировката ВИС-2. След смъртта на Илиев, Стоименов е смятан за един от неговите наследници в бизнеса, пишеф Лупа.бг.

Справка в Търговския регистър показва, че Стефани е участвала в редица фирми, сред които "Ванда Флауърс", "Венис Марина", "ВЕНИС", "Скеч Коуъркинг", "Розета турс" и "ССВ Груп".

Стефани получава фирмата от майка си - Стефка Иванова Стоименова . Към момента на инцидента, управител на фирмата "Венис Марина" е Иван Лещарски.

