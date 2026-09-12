Смразяващо разкритие за атракциона в Несебър
То е свързано със собственичката
Следете всички новини, анализи и коментари за Атракцион. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
То е свързано със собственичката
За щастие детето е без опасност за живота
Атракционът започва да приема посетители от 1 март
Любимото съоръжение на врачани е един от най-големите атракциони в Северна България.
При дистанционно наблюдение на касов апарат на атракцион на Златни пясъци варненските данъчни установяват, че седмици наред на него се отчитат нереалн...
Всички съоръжения във въжения парк в местността Бачиново, както и това, от което падна 7-годишно момиченце, са абсолютно изправни. Това съобщи на прес...
Всички съоръжения във въжения парк в местността Бачиново, както и това, от което падна 7-годишно момиченце, са абсолютно изправни. Това съобщи на прес...
Детето, което падна от атракцион в Благоевград, остава в тежко състояние. Момиченцето е с черепно-мозъчна травма, но контактно, съобщи Нова тв. Очеви...
Депото за строителни отпадъци в столичния квартал "Враждебна" е с изчерпан капацитет и ще бъде рекултивирано.Площта е близо 600 дка, а срокът за изпъл...
Ако искате да живеете като в приказка, можете да си купите цяла гора със замък и къщички на приказни герои. Дорис и Ърнест Нийдам са построили приказн...
София. София ще санира два блока. Кметството ще кандидатства за безвъзмездно финансиране за санирането на две сгради в "Дружба". Повече от половината...