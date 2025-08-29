Знакова личност се отрече от Никола с АТВ-то

Една от най-известните личности в Несебър промени позицията си за скандален инцидент, променил живота на майка и дете.

Президентът на ОФК „Несебър“ Недялко Москов, който в първите часове след инцидента застана с името си зад 18-годишния Никола Бургазлиев и призова хората да не го наричат „деградирал младеж“ и „наркоман“ е изтрил поста в негова подкрепа, а декларацията е изчезнала и от официалните комуникационни канали на футболния клуб, съобщава "Флагман".

Това се е случило още преди да излезе кръвната проба на Никола, която показа наличието на марихуана в кръвта му. Тези действия показват, че от футболния клуб може би са размислили за своя кадър и са скрили набързо подкрепителното си писмо, което излезе в първите дни след инцидента.

Писмото бе представено и пред Районния съд в Несебър, освободил Никола под домашен арест. Освен него бяха предоставени и характеристични данни за обвиняемия от училището му, откъдето го описваха като отличен ученик.

Междувременно стана ясно, че АТВ-то от инцидента – електрическият „Хамър“, с който Никола блъсна пет човека вече е в Националната следствена служба в София и в понеделник ще бъде представено за експертиза на вещите лица по разследването.

Те ще трябва да преценят дали е било техническо изправно преди катастрофата. Според адвокатите на Никола, АТВ-то било повредено – педалът на газта изведнъж потънал, твърди защитата.

За машината е известно, че е престояла няколко дни на паркинга на РУ Несебър. Близките на пострадалото семейство имат подозрения, че „някой може да е пипал“ вещественото доказателство, за да подведе експертите.

Ако се окаже, че АТВ-то е било повредено, то част от вината ще се прехвърли към собственика на фирмата „Съмър турс“ ЕООД – Димитър Хараламбов Шомилов от Бургас, както и към момчето, което е отдало „Хамара“.

Засега и Шомилов и служителят му мълчат и не са отговорили на твърденията на адвокатите, че са дали дефектно АТВ на Никола.

