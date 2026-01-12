Фалшиво евро плъзна в наш град, пробутват го деца

В събота в полицията в Сандански е депозиран сигнал от кафе-аперитив, че три непълнолетни момчета са предоставили за плащане фалшива банкнота от 50 евро. Незабавно децата са установени и разпитани в присъствието на родителите си, съобщава Struma.com.

Започнало е разследване откъде непълнолетните са се сдобили с фалшивата банкнота. Започнали са обиски. По време на обиските в домовете им, в къщата на едно от момчетата са намерени 50 банкноти по 50 евро и десетки банкноти по 20 евро, които то без знанието на родителите си е скрило в специален тайник в дома си.

Момчето е признало, че банкнотите му са дадени от 20-годишната Анастасия А.

След последвал обиск в дома на Анастасия, тя е признала, че е изхвърлила десетки фалшиви банкноти в кофа за боклук близо до дома си.

Случаят подчертава необходимостта гражданите да бъдат особено внимателни при получаване на пари, особено на места като кафенета и аперитиви, и да проверяват банкнотите при съмнение за фалшификат.

Полицията призовава за незабавно сигнализиране при откриване на фалшиви банкноти, за да се предотвратят разпространение и по-нататъшни престъпления.

Разследването продължава, като органите на реда уверяват, че ще предприемат всички необходими мерки за установяване на всички лица, участващи в разпространението на фалшиви пари. Ето как да разпознаете фалшивите банкноти:

Най-фалшифицирани са банкнотите от 50 и 20 евро. Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити от всеки гражданин:

гладка или лъскава хартия;

липса на релеф;

холограма без движение;

размазани водни знаци.

На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“!

Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не е така – не я приемайте, съветват специалистите.

