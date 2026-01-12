Случи се чудо с пенсиите в този наш град!

Пореден ден възрастните хора в село Стамболово очакват да получат първите си пенсии в евро. Обещанието беше днес сутринта да започне раздаването им, но инкасо колата закъсня, предаде Нова телевизия.

Пощенската станция отвори в 08:30 часа. Ръководството на „Български пощи” прекъсна отпуск по болест на служителката си, за да може хората най-накрая да получат забавените си пенсии.

„В болничен съм до 16 януари, но направих компромис да се върна на работа заради хората. Не успяха да ми намерят заместник”, каза Назмие.

Така пощата отвори, но пари за пенсии в нея нямаше. Разочаровани, пенсионерите отидоха на топло в местния клуб. След час и половина инкасо автомобилът с парите пристигна.

