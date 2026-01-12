Защо Търговският регистър отказва регистрация на рекордното увеличение на капитала на ДаллБогг?

Защото иска представянето на книга на акционерите?

Защо ДаллБогг не може да представи актуална книга на акционерите? Защото КФН (Д. Величкова) е забранило на 3 декември 2025 на ЦД да издаде акциите на американския инвеститор Тио Т. Каменов, който е приет надлежно на Общо събрание на акционерите на 20.10.2025 г. и изцяло е внесъл капитала в размер на 5.5 млн. лева на 23.10.2025 г., а Търговският регистър (ТР) на 12.11.2025 г. го е регистрирал като акционер, с всички произтичащи от това права.

Защо КФН е спряла издаването на акциите на 3.12.2025 г.? Защото си е създала „основание“, т.е. претекст, като е завела дело № 2265 пред СГС, за да търси дефекти в пълномощното, дадено от американския инвеститор на български адвокат. Само че съдията по делото разпореди, че КФН няма дефиниран обществен интерес, който защитава с това си инсинуирано установително производство, още повече, че инвеститорът е потвърдил пълномощното си в нарочна декларация. КФН няма нито обществен, нито правен интерес да се намесва при напълно внесен капитал в подкрепа на капиталовата позиция на застрахователя, което единствено трябва да бъде грижа и задължение на КФН. Протакането на подобно фабрикувано съдебно производство обслужва единствено конспирацията за блокирането на акциите на новия инвеститор и по-нататък подриване на капиталовата адекватност на ДаллБогг.

ТР трябва да регистрира новия рекорден капитал, изцяло внесен на 22.12.2025 г. и приет на Общо събрание на акционерите на 28.12.2025 г., без да изисква никаква книга на акционерите, защото ТР директно е регистрирал новия акционер на 12.11.2025 г., както и другите трима акционери от много години. ТР никога преди това не е изисквал Книгата на акционерите, която има само удостоверително значение пред трети лица, но ТР не е трето лице, той участва в последната стъпка от фактическия състав на увеличението на капитала на 12.11.2025 г..

Абсурдът и бутафорията се допълват от публично достъпните забележки в регистъра, който очевидно работи под огромен натиск, като например ДаллБогг да не пише словом „51 евроцента“, а да пише „51 евроцентове“.

Конспирацията срещу американския инвеститор е ръководена от В. Горанов (санкциониран по американския глобален закон Магнитски за корупция) и реализирана от КФН под ръководството на неговото протеже В. Големански. Ето защо всички компетентни юристи в страната са на мнение, че тук няма нито правен, нито регулаторен спор, а плитко скроен заговор при злоупотреба с правомощия на регулатора и грубо потъпкване на закона чрез престъпно вмешателство в работата на други независими държавни органи, като ТР, подведомствен на Министерството на правосъдието и независими сдружения.

Капакът на тази административна репресия и контрастно саморазобличение на конспираторите е принудителната административна мярка, наложена от КФН на 11.12.2025 г., с която поименно се разпорежда на четиримата акционери, включително на новия американски инвеститор, да внесат поотделно и изцяло нов капитал от 80 млн. лева. Значи КФН признава изрично качеството на акционери на всички, а преди това (на 3 декември) забранява издаването на акциите от ЦД на един от тях ?!? В точно изпълнение на последното разпореждане от 11.12.2025 , беше проведено присъствено Общо събрание на акционерите на 28.12.2025 г. В последния работен ден преди това, капиталът беше внесен изцяло. Така КФН нарежда на американския акционер отново да внесе своята част от увеличението на капитала, но забранява издаването на неговите 5.5 мин. акции от предишното (ноемврийско) вдигане на капитала.

Защо регулаторът е изпаднал в това безумно самоунижение и е поставил независимия ТР и ЦД в подчинено положение?

Какво ще направи американската държава в защита на американския инвеститор, кликата „Магнитски“ не знае.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com