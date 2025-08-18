Огромна трагедия в Несебър! Летовниците са потресени

Огромна и неочаквана трагедия в един от най-важните морски курорти у нас.

Дете на около 11-годишна възраст загина след като падна във водата от голяма височина, алармира ужасен свидетел на случилото се на плажа в Несебър, съобщава Флагман

Стотици летовници са на мястото на инцидента, който е станал около 12:30 часа днес.

Проверка установи, че детето се е качило на водната атракция т.нар. „парасейлинг“ заедно с майка си. Какво точно се е случило, докато парашутът се е издигал, не може да се каже на този етап, тъй като всички са в шок. Някои от свидетелите твърдят, че детето е полетяло към водата в залива по време на самия полет, когато парашутът е бил на максимална височина.

Извършени са всички възможни спасителни операции по изваждането на детето от спасителите, медиците са били веднага на мястото. Реанимационните действия обаче са се оказали безсмислени, тъй като детето е загинало още при удара във водата.

Водната база на плаж Несебър-ЮГ на чиято територия стана нещастието се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи, съобщи концесионерът на плажната ивица Кирил Спасов.

„Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия“, каза още Спасов.

Съоръжението било с модерно оборудване и до момента – за целия сезон не е регистриран нито един дори дребен инцидент.

