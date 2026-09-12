Взривове и пламъци край морето: голям пожар разтърси Созопол
Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
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Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
И предизвика поредна вълна от реакции
Инцидентът е станал в понеделник по обяд
Няколко летовници изгубиха живота си в бурното море край Варна и Бургас
Само за ден трима туристи са били ограбени на бургаския плаж
Вятърът и дъждът буквално за минута превзеха града
Каза къде ще бъде най-горещо и къде ще вали
След Преображение Господне, морето се “обърна”
Поредните оплаквания от безобразията на черноморието
Летовници могат да свирят на инструментите
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