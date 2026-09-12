Всичко за Летовници

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Пожар обгази Варна

Пожар обгази Варна

Пожар в сухи треви обгази Варна и изплаши жителите на града и многобройните летовници. Огънят лумна в района на кръстовището на бул. „Христо Смирненск...

07 август | 15:50
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10-те вида БГ летовници

10-те вида БГ летовници

Астролозите хилядолетия наред търсят връзки между датата на раждане и характерите на хората. Има обаче много по-бърз и по-малко мистичен начин да разб...

08 юли | 7:50
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