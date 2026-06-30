Иво Сиромахов обиди летовниците на морето

Писателят и сценарист Иво Сиромахов предизвика вълна от реакции в социалните мрежи с поредното си иронично наблюдение, този път насочено към летния сезон и поведението на хората по плажовете.

В кратка, но многозначителна публикация той написа:

„Като гледам какви са хората на плажа, мисля, че не е редно да имате каквито и да било претенции към депутатите в парламента."

Както често се случва с постовете на Сиромахов, думите му предизвикаха десетки коментари и спорове. Някои приеха написаното като забавна шега, докато други го разчетоха като критика към обществото и избора на неговите представители.

С лаконичния си коментар сценаристът отново успя да привлече вниманието и да провокира дискусия, без дори да уточнява какво точно е видял на плажа.

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