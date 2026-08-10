Хотелиер на Слънчака рони сълзи и омайва народа

Летният туристически сезон по Българското Черноморие върви с осезаемо увеличение на цените и сериозен спад на търсенето. Цените в местата за настаняване са се повишили с около 20-30% спрямо предходни години, докато интересът към туристическия продукт е намалял с между 30 и 40% спрямо миналото лято.

Това заяви Стоил Далевски, собственик на хотел в курортния комплекс Слънчев бряг, в подкаста “Ние, потребителите“.

По думите му настоящият сезон е по-различен за туристическия бизнес и заради преминаването към еврото.

Това е исторически сезон, тъй като за първи път всичко е в евро. Има увеличение на цените от порядъка на 20-30% спрямо други години. Ние, като хотелиери, не искаме да вдигаме цената, но няма как да удържим, ако не го направим, тъй като при нас всичко е увеличено по две, даже и по три, коментира Далевски

Според хотелиерa основните причини за по-високите цени са нарасналите разходи за поддръжка на базата, горивата, електроенергията, възнагражденията и осигуровките на персонала.

Той признава обаче, че наред с икономически обоснованото поскъпване има и търговци, които завишават цените неоправдано. По думите му от подобни практики страдат и коректните представители на туристическия бизнес.

Още по-сериозен проблем за хотелиерите е спадът на туристическото търсене. Далевски определя настоящия сезон до момента като с 30-40% по-слаб в сравнение с миналогодишния.

“Не мога да кажа дали е заради еврото или не. За юни и юли нещата са изключително тревожни за нас като бизнес. Дано да успеем да наваксаме август и септември“, посочи той.

Според него повишаването на цените на хранителните продукти и услугите неизбежно се отразява върху общата стойност на една лятна ваканция.

Преминаването от лев към евро също може да създава затруднения за част от туристите при планирането на бюджета. По думите на хотелиерa за обикновения потребител все още е по-сложно да пресметне колко точно ще му струва почивка от седмица или десетина дни.

Двойните цени не били спазвани навсякъде

Далевски коментира и изискването за двойно обозначаване на цените до 8 август. По думите му в неговия обект правилата са били спазвани стриктно до последния момент, но ситуацията не е била такава навсякъде.

“Ние сме го спазвали. Но съм убеден, че на много места – сергии, барчета, магазинчета, това вече отдавна отпадна“, заяви той.

Хотелиерът уточни, че в неговия обект не е имало проверка, която да установи нарушение, като не са възниквали и конфликти с клиенти заради плащането в евро.

Въпреки трудния сезон и по-високите цени Далевски остава категоричен, че Българското Черноморие предлага по-добро съотношение между цена и качество от популярни конкурентни дестинации като Гърция, Турция и Хърватия.

“Ние сме уникална държава, с уникална природа, услугата ни е страхотна, легловата ни база е уникална, пясъчната ни ивица е уникална и морето ни е супер. Така че ние нямаме конкуренция, справяме се отлично”, коментира хотелиерът Стоил Далевски

Според него проблеми с качеството на туристическата услуга има при отделни представители на сектора, но те са малък процент.

“За мен лично съотношението цена-качество на нашето Черноморие е най-добро“, обобщи хотелиерът.