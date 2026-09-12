Наш култов хотелиер със скандални думи за морето ни и Гърция
Остър анализ на родните ни летен бизнес
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Остър анализ на родните ни летен бизнес
Защо се отказват масово от олинклузива
Но всички са принудени да признаят проблемите
Собственикът на комплекса твърди, че конфликтът е измислен и обмисля съдебен иск
Какви са спекулациите, които пречат
И получи много одобрения
Направи равносметка на сезона и нападна политиците
"Заради липсата на работещо правителство в момента няма и инвеститори", коментира Стоил Далевски
B Иcпaния бapoвeтe и pecтopaнтитe ca yвeличили зaплaтитe нa paбoтницитe c близo 60%
Хотелиерът Кирил Христов с амнезия за фаталния запой Кольо вбесил боса си с молба за напускане, заради побоите ходел с каска Несебърският готвач Кол...
Двамата играли карти и се скарали 60-годишният хотелиер Киро Т. застреля и уби на място най-доверения си служител. Жертвата - 63-годишният Кольо М. е...
Оберсдорф. Хотелиер изгради ложа от иглута на върха на планина в Алпите в Оберсдорф (Германия). Комплексът включва 11 иглута, сред които има бар иглу,...
Бургас. Собственикът на хотела, в който отседнала авторката на филма за Слънчев бряг Стейси Дули, е готов да заведе дело за манипулация, за измама сре...