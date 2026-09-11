Наш култов хотелиер със скандални думи за морето ни и Гърция

Един от пионерите на съвременния български туризъм Венелин Ташев с остър анализ за състоянието на родното Черноморие, качеството на туристическия продукт, ол инклузива, кадровия проблем и подготовката за Евровизия 2027.

Откровен и без излишно заобикаляне – така говори един от хората, които познават отблизо развитието на българския туризъм през последните десетилетия. Венелин Ташев, един от първите хотелиери, започнали да развиват Слънчев бряг след промените, постави редица неудобни въпроси за бъдещето на българския туризъм и за това къде се намира страната ни спрямо основния си конкурент – Гърция, пише Plovdiv.24.

По думите му през последните години умишлено или не се е създало усещане, че в Гърция всичко е прекрасно, а в България всичко е лошо. Ташев смята, че подобно противопоставяне не е случайно и посочва като една от причините интересите на хора с големи инвестиции в Гърция.

За мен това, което се случи в началото на сезона – тази кампания колко е хубаво в Гърция и колко е лошо в България – е целенасочено направено. Наши политици и олигарси имат имоти, хотели, къщи и вили в Гърция и ги отдават под наем. Една от причините според мен е именно това,

коментира Ташев за uniconbg.com.

Една от най-сериозните теми, които Ташев поставя, е свързана с модела "олинклузив“ и начина, по който той се развива по българското Черноморие. Хотелиерът е категоричен, че системата има своето място, но трябва да бъде регулирана.

"Не може всяка баба Гицка от двете си стаи да прави олинклузив. Това трябва да се регулира“, заявява той.

Според Ташев в момента се е стигнало до ситуация, в която туристът и туроператорът диктуват условията, а хотелите са принудени да предлагат все по-евтин продукт.

Аз работя олинклузив и не искам да работя така. Просто туристът го иска, туроператорът го иска, защото взима от нас евтин продукт, продава го на евтини хора и оттам получава по-голяма комисионна,

обяснява той.

По думите му проблемът не е в самия ол инклузив, а в масовото му и нерегулирано прилагане.

"Ако останат десет олинклузива в целия комплекс, тогава е различно. Но когато всичко стане олинклузив, ние изгорихме и хубавия турист, и хубавия персонал.“

Според Ташев моделът на работа в туризма е довел и до сериозен кадрови проблем. Когато сезонът е само два-три месеца, за добрите служители става все по-трудно да разчитат на туризма като целогодишен поминък. А когато няма достатъчно добър туристически продукт и възможност за по-високи доходи, хората търсят реализация другаде – в зимните курорти или извън България.

Персоналът иска да работи с туриста, за да може да си изкара и бакшиш, освен заплатата, защото заплатата не стига за нищо. След сезона този човек трябва да търси къде да работи през зимата – дали в зимните курорти, дали в чужбина. С тези два-три месеца сезон ние изгорихме и хубавия турист, и хубавия персонал,

казва Ташев.

По думите му, ако няма регулация, добра инфраструктура, сигурност и контрол, България трудно може да привлече платежоспособния и качествен турист.

Ташев обръща внимание и на факта, че дори държави, които са се превърнали в символ на олинклузива, започват да преосмислят модела. За него въпросът не е дали туристът ще плати повече, а какво получава срещу парите си.

"Когато даваш хубав продукт и взимаш за него цена, тогава има хубави туристи. Отивам например в Египет за една седмица и отсядам в скъп хотел. Плащам повече, но получавам продукт“.

Според него България трябва да спре да се състезава единствено по цена и да започне да се състезава по качество.

В разговора Ташев коментира и предстоящото домакинство на Бургас на Евровизия 2027. По думите му това е възможност, която България не бива да пропилява. Той е категоричен, че конкурсът е една от най-големите рекламни възможности за страната и българския туризъм, независимо от критиките, които се отправят към избора на домакин.

"Евровизия е нещо много, много хубаво, колкото и да го плюем. Това е огромна реклама за България и за българския туризъм.“

Ташев дори посочва, че самият той предприема инвестиции и ремонт на един от големите си хотели именно заради очаквания интерес. Според него Бургас има огромно предимство, което не се изчерпва с капацитета на самия град. В непосредствена близост се намират Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Созопол – курорти, които заедно разполагат с необходимата леглова база, за да поемат очаквания огромен поток от гости. По думите му става въпрос за потенциално над 100 000 посетители и затова организацията трябва да бъде регионална, а не само в рамките на Бургас.