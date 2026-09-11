The Macallan представя в България The Tree of Life в чест на Чарлс Рени Макинтош

The Macallan представя в България две нови уискита, вдъхновени от художника Чарлс Рени Макинтош и връзката му с природата. Колекцията включва The Tree of Life, 46-годишен сингъл малц, който преплита наследствата на The Macallan и Макинтош, както и Art is the Flower, посветено на красотата на природата и кръговрата на живота. И двете издания са създадени с изключително внимание към детайла, а вдъхновение за тях е емблематичният витраж на Макинтош от 1902 г. „The Spirit of the Rose“.

„The Macallan и Чарлс Рени Макинтош споделят дълбоко възхищение от природата, която вдъхновява както изкуството, така и майсторството им. Това намира отражение и в двете издания от The Tree of Life by The Macallan. Вдъхновихме се от своеобразния начин, по който Макинтош изобразява природата, и го пренесохме в изкуството на създаването на уиски, за да представим две изключителни нови издания“, коментира Жауме Ферас, креативен директор на The Macallan.

По-рядкото от двете издания, The Tree of Life by The Macallan, е 46-годишно шотландско сингъл малц уиски, отлежавало в продължение на десетилетия в две дъбови бъчви от 1979 г., в които преди това е отлежавало шери. Възрастта му от 46 години носи специална символика. Именно на тази възраст Макинтош се оттегля за известно време от архитектурата, връща се към природата и създава някои от най-значимите си творби. Изданието The Tree of Life ще бъде достъпно само в 112 декантера в целия свят. Всяка бутилка е изработена от кристал Lalique и е завършена с кристална тапа във формата на роза, вдъхновена от „The Spirit of the Rose“. Уискито е обгърнато от скулптурна конструкция – препратка към характерните метални орнаменти в архитектурата на твореца.

„Това изключително 46-годишно сингъл малц уиски е избрано в знак на почит към възрастта, на която Макинтош преоткрива връзката си с природата. То разкрива The Macallan в неповторим, ярък и комплексен стил, оформен от дългогодишно отлежаване в дъбови бъчви, в които преди това е отлежавало шери. Тропическите плодове, обгорени над тлеещ торф, се балансират с комплексни дървесни нюанси. Нотките на стар дъб са характерни за по-отлежалите издания на The Macallan и напомнят за уникалните творби от дърво, създадени от Макинтош в Шотландия преди много години“, споделя Кристен Кембъл, мастър уискимейкър на The Macallan.

Второто издание в колекцията, The Macallan Art is the Flower, е шотландско сингъл малц уиски, вдъхновено от начина, по който Макинтош пресъздава природата в изкуството си, и по-специално от витража „The Spirit of the Rose“. Името на уискито идва от лекция на Макинтош от 1902 г., започваща с тези думи и посветена на връзката между изкуството, природата и човешката душа. Отлежаването в бъчви от европейски дъб, обработени с шери, му придава наситен цвят и естествени нотки на стафиди, смокини, череши, бадеми и полиран дъб.

The Tree of Life Collection продължава дългогодишната връзка на The Macallan със света на изкуството, този път през наследството на един от най-разпознаваемите шотландски творци. Колекцията поставя във фокус общото вдъхновение, което Макинтош и майсторите на The Macallan откриват в природата, и превръща тази връзка в съвременен прочит на шотландското културно наследство.

Повече информация за The Tree of Life by The Macallan можете да откриете на официалния сайт на The Macallan. Колекцията ще бъде достъпна и на българския пазар благодарение на Кока-Кола ХБК България, официален дистрибутор на The Macallan за страната.