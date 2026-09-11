Еврото отстъпи пред долара, пазарите усетиха нов натиск

Еврото леко отстъпи спрямо основните световни валути в междубанковата търговия във Франкфурт, като движението спрямо долара засега остава минимално. Единната европейска валута поевтиня с около 0,01% до 1,161 долара, запазвайки позиции непосредствено около нивата от предходния ден.

Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс от 1,1616 долара за едно евро. Спрямо британската лира официалният курс беше 0,85915 лири, а спрямо швейцарския франк - 0,9432 франка за евро.

В днешната търговия еврото отстъпва с около 0,01% и спрямо швейцарския франк до приблизително 0,944 франка, а срещу британската лира се движи около 0,859 лири. Това са съвсем малки изменения, но зад привидното спокойствие на валутния пазар стоят няколко сериозни фактора.

Един от тях е новото поскъпване на петрола и напрежението в Близкия изток. Цената на Брент се задържа над 100 долара за барел, което отново изостря страховете от по-висока инфлация. При подобна обстановка инвеститорите традиционно увеличават интереса си към долара, а високите доходности по американските държавни облигации допълнително подкрепят щатската валута.

Натискът върху еврото идва въпреки решението на Европейската централна банка да повиши лихвите с 0,25 процентни пункта. Основната депозитна лихва вече е 2,50%, като това е второто увеличение през тази година. ЕЦБ реагира на новия инфлационен натиск, породен до голяма степен от скъпата енергия и войната в Близкия изток.

Обикновено повишаването на лихвите дава подкрепа на съответната валута, но този път ефектът върху еврото беше ограничен. След решението на ЕЦБ единната валута дори отстъпи към 1,1612 долара, тъй като пазарите започнаха да се тревожат не само за инфлацията, но и за цената, която европейската икономика може да плати за нов цикъл на затягане на паричната политика.

Допълнително доларът получи подкрепа от американските данни за производствените цени и засилените очаквания, че Федералният резерв също може да повиши лихвите. Вниманието на инвеститорите сега е насочено към следващите данни за инфлацията в САЩ, които могат да определят посоката на валутния пазар през следващите дни.

Засега двойката евро-долар остава сравнително стабилна около 1,16 долара за евро. Но комбинацията от петрол над 100 долара, високи доходности по облигациите и очаквания за нови лихвени увеличения означава, че спокойствието може да бъде измамно. Следващите решения на ЕЦБ и Федералния резерв, както и развитието на кризата в Близкия изток, ще определят дали еврото ще успее да задържи сегашните си позиции или натискът от долара ще се усили.