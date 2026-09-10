Цените на горивата осезаемо скачат. Прогнозите

Цените на масовите горива по бензиностанциите в България ще се повишат осезаемо през следващите две до три седмици заради дефицит на готови продукти и засилено търсене на международните пазари. Тази прогноза направи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Експертът припомня, че през месец февруари цената на суровия петрол сорт Брент е достигала нива от 110 долара за барел, което означава, че настоящите стойности не са исторически рекорд. По думите му обаче ситуацията на пазара е коренно различна, тъй като в момента се усеща остра липса на рафинирани продукти.

„Сега обаче е по-различно. В момента няма готови продукти на пазара. Когато започна войната, рафинериите намалиха производството, защото не им се купуваше скъп нефт. Когато се обяви първото примирие, имаше оптимизъм и цените паднаха бързо. Някой не го устройваха тези ниски цени. Най-вече САЩ и Русия, които са най-облагодетелствани от цялата ситуация, и цената върви нагоре“, коментира Димитър Хаджидимитров.

Според анализатора сериозна роля за поскъпването на горивата изиграва и икономиката на Китай. След период на ограничени покупки, през последната седмица заявките на азиатската държава за нефт на световните пазари са се увеличили значително.

„Те бяха ограничили доста техните покупки, но от седмица заявките им за нефт на световните пазари се увеличиха, със завишени премии. Това вдига цените“, обяснява Хаджидимитров.

Експертът очаква от 15 септември вътрешното потребление в България да отбележи рязък спад. Прогнозите му сочат, че още през следващата седмица дизелът на едро ще поскъпне с поне 7 до 8 цента. Очакванията са на самите колонки цената на дизеловото гориво да достигне нива от около 2 евро за литър, докато масовият бензин ще се търгува за около 1,70 евро.